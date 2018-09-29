Минфин прогнозирует сокращение трудовых ресурсов к 2036 году на 4,5 млн человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем трудовых ресурсов сократится на 4,5 млн человек к 2036 году, что будет замедлять темпы экономического роста. Об этом говорится в опубликованном в субботу проекте бюджетного прогноза РФ на период до 2036 года, подготовленного Минфином.

"По текущим демографическим проектировкам и исходя из наблюдаемого в последние годы уровня экономической активности в различных возрастных группах, к 2036 году трудовые ресурсы сократятся на 4,5 млн человек - или в среднем на 0,3% в год в 2017-2036 годах", - говорится в проекте.

Такой прогноз связан с невысокой экономической активностью определенных групп населения: старшего (55-64) и молодого (15-24) поколения, женщин в детородном (25-39) возрасте, а также повышенной смертностью в работоспособном возрасте, отмечается в материалах.

"Уровень смертности в возрасте 25-54 лет в России в два-три раза выше, чем в сравнимых по уровню развития странах, - только за счет этого фактора количество населения в возрасте 20-64 лет сократится к 2036 на 1 млн человек. Таким образом, демография будет вносить существенный отрицательный вклад в темпы экономического роста", - говорится в проекте прогноза.