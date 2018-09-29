Главу Минтранса Дитриха выдвинули в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих выдвинут в качестве кандидата для избрания в совет директоров "Аэрофлота", говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров компании.

Как отмечается в документах, кандидатура Дитриха предложена действующим составом совета. Всего предложено 13 кандидатов на 11 мест. Из них 10 кандидатов входят в действующий состав совета. Собрание акционеров, посвященное переизбранию совета директоров, состоится 23 октября этого года.

Также новыми кандидатами в совет стали замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов и экс-министр транспорта (сейчас гендиректор ПАО "Группа ЛСР") Максим Соколов. При этом среди кандидатов нет старшего советника шведского фонда UB Foretagsradgivning AB Ларса Эрика Андерса Бергстрома, который является независимым членом совета.

Остальные кандидаты уже входят в совет директоров "Аэрофлота". Это глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов (председатель совета), гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (независимый директор), Роман Пахомов (гендиректор "Авиакапитал-Сервис"), Алексей Германович (член правления фонда "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета"), Василий Сидоров (гендиректор ООО "Арида").

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.