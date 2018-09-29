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Майский указ — 2018

Кабмин предложил направить на нацпроект "Образование" более 340 млрд рублей

В 2019 году планируется выделить более 103 млрд рублей, в 2020 году - более 117 млрд рублей, в 2021 году - более 127 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России предлагает выделить на реализацию национального проекта "Образование" с 2019 по 2021 годы более 340 млрд бюджетных средств. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2019 году в объеме 103 млрд 184,5 млн рублей, в 2020 году - 117 млрд 562,4 млн рублей, в 2021 году - 127 млрд 685,6 млн рублей," - отмечается в документе.

Нацпроект "Образование", разработанный в соответствии с майским указом президента, будет включать девять федеральных проектов, особый акцент сделан на цифровизацию школ и повышение квалификации учителей. 3 сентября президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил паспорт национального проекта "Образование" практически без замечаний.

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РоссияМайский указ — 2018
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