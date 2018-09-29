Зампред ВЭБ заявил, что угроза санкций стимулирует банки ввозить евро больше, чем доллары

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Угроза новых санкций стимулирует банки ввозить евро больше, чем доллары. Такое мнение зампред и главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач высказал ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Во-первых, долларов они [банки] везли и так очень много. А во-вторых, действительно, угроза санкций по доллару, она реально есть. Хотя я надеюсь, что на какие-то крайние шаги американцы не пойдут. И в этих условиях естественное и самое простое - это переход с расчета в долларах в евро, это естественная и логичная реакция", - сказал собеседник агентства.

Ранее ЦБ РФ опубликовал статистику, из которой следует, что в июле российские банки ввезли наличные евро на сумму $2,1 млрд - максимальный объем с 2014 года. Предыдущий раз банки ввозили наличные евро в объеме выше $2 млрд только в период резкого падения рубля в конце 2014 года.