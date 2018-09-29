Кабмин прогнозирует снижение безработицы до 4,7% к 2021 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы снизится до 4,7% к 2021 году, несмотря на расширение границ трудоспособного возраста в результате изменений пенсионного законодательства. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.

"...Несмотря на повышение пенсионного возраста, тренд на снижение безработицы будет сохраняться в течение всего прогнозного периода (уровень безработицы снизится с 5,2% в 2017 году до 4,7% в 2021 году)", - говорится в записке.

В ней отмечается, что поддержку рынку труда в 2019-2021 годах окажет расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, а также проведение активных мер миграционной политики, в частности привлечения квалифицированных иностранных специалистов.

"Основным эффектом от реализации данных мер станет сокращение дефицита на рынке труда. При этом постепенное увеличение предложения труда в условиях прогнозируемого экономического роста будет сопровождаться увеличением спроса на труд", - подчеркивается в записке.

26 сентября глава Минтруда Максим Топилин сообщил о том, что безработица в РФ снизилась до рекордно низкого уровня - 3,5 млн человек. При этом численность официально зарегистрированных безработных, по данным ведомства, в России составляет 658,6 тыс. человек.