Минстрой в декабре представит рейтинг IQ для городов для экспертного обсуждения

ПЕРМЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ в декабре этого года планирует представить для экспертного обсуждения проект рейтинга IQ для городов, применяющих информационные технологии в сфере ЖКХ и благоустройства. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Наша цель - сделать все, чтобы современные технологии были внедрены в российские города, чтобы они стали комфортнее, безопаснее, удобнее. Именно для этого мы сейчас работаем над созданием мер стимулирования для использования цифровых технологий (в сфере ЖКХ и городской среде - прим. ТАСС), мы разрабатываем рейтинг IQ для городов, который станет метрикой изменений и их динамики. Мы в декабре планируем такой подход представить для экспертного обсуждения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что под методикой измерения IQ для городов понимается степень применения цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Замер IQ городов необходим для определения размера господдержки на развитие городской среды.