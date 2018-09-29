На реконструкцию прохода через Боровицкую башню в 2019 году могут выделить 176 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 176 млн рублей могут выделить из федерального бюджета на реконструкцию входа с пропускным режимом на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню в 2019 году. Это следует из проекта федерального закона о бюджете РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, внесенного 29 сентября в Госдуму с учетом доработок.

"Увеличение бюджетных ассигнований: реконструкцию (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения "Александровский сад" в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню в 2019 году на 176,8 млн рублей", - говорится в документе.

Как ранее уточнялось в проекте бюджета на 2018-2020 годы, на комплексный капитальный ремонт с модернизацией пункта пропуска в Московский Кремль через Боровицкую башню в 2018 году выделялось 215,9 млн рублей.

Комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведется последние несколько лет. Уже прошли "модернизацию" Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть кремлевской стены.