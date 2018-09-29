Кабмин планирует выделить 110 млн рублей на ремонт инженерных сетей Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2021 году выделить 110 млн рублей на реконструкцию инженерных сетей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии в Сергиевом Посаде Московской области. Это следует из проекта федерального закона о бюджете РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, внесенного в Госдуму с учетом доработок.

"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Наследие" обусловлено: <…> по основному мероприятию "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия"… увеличением объемов бюджетных ассигнований на реконструкцию наружных инженерных сетей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии (Сергиев Посад, Московская область) в 2021 году по сравнению с объемами, предусмотренными в законопроекте на 2020 год, на 110,2 млн рублей", - говорится в документе.

Ранее глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион сообщал, что Русская православная церковь готовит проект превращения подмосковного Сергиева Посада, где находится Троице-Сергиева лавра, в духовный центр страны. Он допустил, что в рамках этого проекта потребуется обновить инфраструктуру города, возможно отремонтировать и реконструировать часть жилого фонда.