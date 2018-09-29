Кабмин предлагает выделить около 2,6 млрд руб. на новую экспозицию Политехнического музея

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 2,6 млрд рублей может быть выделено дополнительно на новую экспозицию в историческом здании Политехнического музея после завершения реконструкции в течение двух лет, следует из опубликованных в субботу материалов, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"На создание нового экспозиционного пространства в здании Политехнического музея после завершения реконструкции в 2019 году (увеличение расходов) на 1727,4 млн рублей, в 2020 году - на 868,3 млн рублей", - говорится в документе.

Изначально планировалось, что реконструкция музея завершится в 2018 году, однако после проверки Счетной палаты выяснилось, что есть несколько претензий к подрядчику. Теперь работами занимается другой подрядчик. Изначально на реконструкцию было выделено около 7,7 млрд рублей, позднее сумма была увеличена до 11 млрд рублей. Планируется, что музей распахнет двери в 2020 году.

Политехнический музей - один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Сейчас историческое здание музея, построенное почти полтора века назад на Новой площади в Москве, закрыто на реконструкцию до 2020 года. Реконструируется не только здание, меняется и концепция Политеха: теперь это не только коллекция экспонатов, лекции и экскурсии, но и открытая площадка для научных дискуссий, творческих экспериментов, образовательных проектов и интеллектуальных начинаний.

Во время реконструкции музей продолжает работу - на карте Москвы появились три новых адреса Политеха: павильон №26 на ВДНХ, технополис "Москва" на территории бывшего Автомобильного завода имени Ленинского комсомола в Текстильщиках и Культурный центр ЗИЛ у метро "Автозаводская".