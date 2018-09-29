В Москве прошло собрание уполномоченных 13 региональных подгрупп пенсионного референдума

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители 13 региональных инициативных подгрупп по проведению пенсионного референдума выбрали единую формулировку вопроса, которые предлагается вынести на народное обсуждение. Собрание общефедеральной группы в субботу в Москве организовали представители КПРФ, объединившие усилия по инициации плебисцита с главой московской инициативной подгруппы, справороссом Ильей Свиридовым.

На разосланные ими уведомления о собрании федеральной инициативной группы откликнулись уполномоченные различных подгрупп из 13 регионов (КПРФ удалось зарегистрировать подгруппы в четырех из них). При этом в законе "О референдуме" указывается, что решение об обращении в ЦИК с ходатайством о регистрации общей инициативной группы вправе принять на своем собрании "уполномоченные представители региональных подгрупп более чем половины субъектов РФ", то есть минимум 43.

"Так как нет практики реализации данного закона, мы предлагаем ответственность за признание легитимности или нелегитимности нашего собрания взять на себя ЦИК", - заявила первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова. По мнению организаторов, именно ЦИК должен был через региональные избиркомы уведомить об общем собрании все зарегистрированные в субъектах РФ подгруппы.

"Вне зависимости от того, какое количество сегодня регионов, мы это собрание все равно проводим. Мы знаем, что в 70 регионах созданы инициативные подгруппы, есть решения 70 региональных избиркомов, мы их приложим к нашему ходатайству, и решение дальше будет принимать ЦИК", - добавил Свиридов

В настоящее время есть пять одобренных ЦИК вопросов, они инициированы подгруппами КПРФ, Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями (Подмосковье) и общественниками из Нижегородской и Вологодской областей.

Большинство уполномоченных (12 из 13) проголосовали за формулировку вологодских общественников, представитель которых в собрании участия не принимал: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?" В ЦИК будет направлено ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы именно с такой формулировкой вопроса.

Единообразие вопроса референдума

По закону для создания общефедеральной группы минимум в 43 регионах должны быть зарегистрированы подгруппы с одним и тем же вопросом, при этом две подгруппы со схожими вопросами в одном регионе зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку все пять одобренных формулировок похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать подгруппы в половине субъектов под каждой из них "невозможно с математической точки зрения", пояснила ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Глава ЦИК Элла Памфилова призывала инициаторов референдума объединяться, а не плодить одинаковые вопросы, чтобы не лишать друг друга возможности добиться проведения плебисцита. На заседании ЦИК 29 августа она заявила, что региональные подгруппы можно "перерегистрировать под один вопрос".

Организаторы собрания при этом трактуют закон иначе: по их мнению, уполномоченные вправе выбрать любой из одобренных пяти вопросов, а роспуск уже зарегистрированных подгрупп и их повторная регистрация под единой формулировкой не нужны. "Если ЦИК, исходя из своего понимания, откажет в регистрации, мы обратимся в Конституционный суд, будем через суды добиваться признания нашей инициативной группы", - заявил ТАСС зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он указал на отсутствие правоприменительной практики, а заявление главы ЦИК назвал "частным мнением". "Что должны группы сначала распуститься, а потом под единый вопрос собраться - это частное мнение конкретного человека", - сказал он.

Между тем в четверг Госдума приняла закон об изменениях в пенсионном законодательстве, предусматривающий в том числе повышение пенсионного возраста: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Совфед рассмотрит закон на заседании 3 октября.