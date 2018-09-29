Бюджет на 2019-2021 годы. Социальные обязательства и укрепление экономики

Проект бюджета на предстоящую трехлетку подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития России на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал главными задачами бюджета 2019-2021 годов полное выполнение всех социальных обязательств и формирование условий для укрепления экономики РФ.

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"Бюджет [на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов] более четко структурирован по целям: определены национальные проекты, по которым приняты сегодня паспорта, в ближайшее время будут приняты сами национальные проекты. Это более жесткий программный подход к бюджету, чем раньше был", - сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в субботу в эфире телеканала "Россия 24". Профицитный бюджет Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, при этом в 2020 году профицит ожидается на уровне в 1,22 трлн рублей, а в 2021 году - 0,95 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 трлн рублей, а в 2021 году - 20,026 трлн рублей. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей, и 20,978 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно. Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам этого года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке Силуанова, в 2018 году бюджет будет исполнен с профицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирован в сторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет. Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 году, тогда показатель составил 0,8% ВВП или 442 млрд рублей. 2013 год был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП. Дефицит планомерно рос и достиг максимума в 2016 году - 3,5% ВВП. Уже в 2017 году Минфину удалось сократить дефицит федерального бюджета до 1,5% ВВП. Макроэкономические условия Проект бюджета на трехлетку подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Прогноз, подготовленный Минэкономразвития, учитывает продление антироссийских санкций и ответных мер со стороны России на протяжении всего периода. Но при этом предполагает отсутствие новых геополитических потрясений и экономических шоков. Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на заседании правительства РФ по бюджету, подчеркнул, что прогноз готовился в условиях высокой волатильности на глобальных рынках, на фоне роста ставок на американском рынке, финансово-экономического кризиса развивающихся экономик. Эти условия вместе с ожиданиями новых антироссийских санкций, привели к повышенной волатильности финансового рынка РФ. Однако, по мнению Орешкина, в отличии от прошлых подобных эпизодов, новые структурные макроэкономические реформы российского правительства, позволяют " уверено прогнозировать всего лишь краткосрочный негативный эффект как для финансовых рынков, так и для экономики".

Несмотря на волатильность, Минэкономразвития, сохранило свой прежний прогноз курса рубля и на конец 2018 года и на среднесрочную перспективу, как и другие основные макроэкономические показатели. По прогнозам ведомства, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,8%, а годовая инфляция будет на уровне 3,4%. Однако, в предстоящие годы МЭР ожидает умеренного ухудшения внешних условий . В частности, постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3% и плавное снижение нефтяных цен до уровне $54 за баррель к 2024 году. Переходный год Следующий год, по прогнозам МЭР, будет переходным. Самым тяжелым его периодом, по оценке Орешкина, может стать I квартал - будет сказываться на экономическом росте эффект от повышения НДС. Также на I квартал приходится, по прогнозу ведомства, максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. В результате, по итогам 2019 года рост ВВП замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в I квартале года. Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки в 3%. Инфляция стабилизируется вблизи целевого значения - 4%, а рост уровня заработных плат в реальном выражении будет составлять 2-3% в год. В качестве факторов ускорения экономического роста, Орешкин назвал смягчение демографического удара по экономике за счет повышения пенсионного возраста и роста продолжительности активной жизни. По прогнозам министра, прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее отставание от Германии в около 4%. Минфин РФ в долгосрочном прогнозе до 2036 года, который содержится в пакете документов к проекту бюджета на трехлетку, спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рублей за доллар США в период до 2036 года. Также ведомство прогнозирует стабилизацию мировых цен на нефть в диапазоне $40-50 за баррель в этот период. Согласно прогнозу ведомства, курс рубля к доллару США в период 2021-2025 годов составит 66,4 рубль/доллар, в 2026-2030 годах - 71,1 рубль/доллар, а в период 2031-2035 годов- 73,9 рубль/доллар. Нефть марки Urals, по прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021-2025 годов - $55,2 за баррель, в 2026-2030 - $52,2 за баррель, а в период 2031-2035 годов - $54,9 за баррель. Доходы при изменении законодательства Летом 2018 года, во время подготовки проекта федерального бюджета, правительство предложило сразу два важных изменения, которые были учтены в проектировках - увеличение налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта с 18% до 20% и повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет. Оба закона приняты Госдумой в сентябре, и ожидают одобрения Совета Федерации. Ожидается, что с 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей и все эти средства будут направлены на повышение пенсий. В следующем году повышение возраста даст около 2,9 трлн рублей, а на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн рублей, в том числе бюджетный трансферт. Правительство рассчитывает на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета к 2030-2031 году. Дополнительные доходы за счет повышения НДС на 2 процентных пункта на товары, реализуемые на территории РФ и на ввозимые в РФ, по прогнозам Минфина, составят 495,6 млрд рублей в 2019 году. Прибыль пополам Правительство в проекте бюджета на 2019-2021 годы прогнозирует ежегодный рост доходов бюджета от дивидендов госкомпаний: в 2019 году до 588,2 млрд рублей, в 2020 году до 626 млрд рублей, в 2021 году до 675,1 млрд рублей. В 2018 году федеральный бюджет получит по этой статье доходов 278,8 млрд рублей. Соответственно, прирост доходов по этой статьи в 2019 году составит 309 млрд рублей, из которых 264,1 млрд рублей дополнительных доходов должно обеспечить принятие решений по ряду крупнейших акционерных обществ о выплате дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку отмечается, что некоторые компании приняли решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, либо приняли решение о постепенном приведении дивидендной политики в соответствие с требованиями правительства, как ПАО Сбербанк. Дивиденды, которые ЦБ получит от Сбербанка, в связи с планируемым изменением чистой прибыли в 2018 году могут составить более 135 млрд рублей, в 2019 году - свыше 209 млрд рублей, в 2020 году - 231 млрд рублей. Счетная палата в своем заключении на исполнение бюджета за 2017 год рекомендовала правительству минимизировать индивидуальные решения об уменьшении размера выплат. По данным СП, по сравнению с 2016 годом поступление от дивидендов в 2017 году уменьшилось на 667,6 млрд рублей, или в 3,7 раза, до 251,3 млрд рублей. Однако глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил против законодательного закрепления уровня дивидендов госкомпаний, хоть и считает, что нужно придерживаться ориентира в 50%. Финансирование нацпроектов Общий объем финансирования реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн рублей, говорится в пояснительной записке. В частности, на нацпроект "Демография" будет направлено 2,9 трлн рублей, на "Здравоохранение" - 1,34 трлн рублей, на "Образование" - 688 млрд рублей, на "Науку" - 387 млрд рублей, на "Культуру" - 100 млрд рублей, на "Экологию" - 636 млрд рублей. Кроме того, на "Жилье и городскую среду" будет направлено 876 млрд рублей, "Безопасные и качественные дороги" - 1,24 трлн рублей, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 395,4 млрд рублей, "Международную кооперация и экспорт" - 891 млрд рублей, "Производительность труда и поддержка занятости" - 74 млрд рублей, "Цифровую экономику" - 1,1 трлн рублей. Комплексный план развития магистральной инфраструктуры обойдется бюджету за 6 лет в 2,3 трлн рублей.

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