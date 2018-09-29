Бюджет на 2019-2021 годы. Социальные обязательства и укрепление экономики

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал главными задачами бюджета 2019-2021 годов полное выполнение всех социальных обязательств и формирование условий для укрепления экономики РФ.
"Бюджет [на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов] более четко структурирован по целям: определены национальные проекты, по которым приняты сегодня паспорта, в ближайшее время будут приняты сами национальные проекты. Это более жесткий программный подход к бюджету, чем раньше был", - сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
Профицитный бюджет
Согласно проекту, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, при этом в 2020 году профицит ожидается на уровне в 1,22 трлн рублей, а в 2021 году - 0,95 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 трлн рублей, а в 2021 году - 20,026 трлн рублей. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей, и 20,978 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.
Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам этого года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП. Однако, по оценке Силуанова, в 2018 году бюджет будет исполнен с профицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирован в сторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет.
Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 году, тогда показатель составил 0,8% ВВП или 442 млрд рублей. 2013 год был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП. Дефицит планомерно рос и достиг максимума в 2016 году - 3,5% ВВП. Уже в 2017 году Минфину удалось сократить дефицит федерального бюджета до 1,5% ВВП.
Макроэкономические условия
Проект бюджета на трехлетку подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Прогноз, подготовленный Минэкономразвития, учитывает продление антироссийских санкций и ответных мер со стороны России на протяжении всего периода. Но при этом предполагает отсутствие новых геополитических потрясений и экономических шоков.
Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на заседании правительства РФ по бюджету, подчеркнул, что прогноз готовился в условиях высокой волатильности на глобальных рынках, на фоне роста ставок на американском рынке, финансово-экономического кризиса развивающихся экономик. Эти условия вместе с ожиданиями новых антироссийских санкций, привели к повышенной волатильности финансового рынка РФ. Однако, по мнению Орешкина, в отличии от прошлых подобных эпизодов, новые структурные макроэкономические реформы российского правительства, позволяют " уверено прогнозировать всего лишь краткосрочный негативный эффект как для финансовых рынков, так и для экономики".
Несмотря на волатильность, Минэкономразвития, сохранило свой прежний прогноз курса рубля и на конец 2018 года и на среднесрочную перспективу, как и другие основные макроэкономические показатели. По прогнозам ведомства, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,8%, а годовая инфляция будет на уровне 3,4%. Однако, в предстоящие годы МЭР ожидает умеренного ухудшения внешних условий . В частности, постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3% и плавное снижение нефтяных цен до уровне $54 за баррель к 2024 году.
Переходный год
Следующий год, по прогнозам МЭР, будет переходным. Самым тяжелым его периодом, по оценке Орешкина, может стать I квартал - будет сказываться на экономическом росте эффект от повышения НДС. Также на I квартал приходится, по прогнозу ведомства, максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. В результате, по итогам 2019 года рост ВВП замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в I квартале года. Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки в 3%. Инфляция стабилизируется вблизи целевого значения - 4%, а рост уровня заработных плат в реальном выражении будет составлять 2-3% в год.
В качестве факторов ускорения экономического роста, Орешкин назвал смягчение демографического удара по экономике за счет повышения пенсионного возраста и роста продолжительности активной жизни. По прогнозам министра, прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее отставание от Германии в около 4%.
Минфин РФ в долгосрочном прогнозе до 2036 года, который содержится в пакете документов к проекту бюджета на трехлетку, спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рублей за доллар США в период до 2036 года. Также ведомство прогнозирует стабилизацию мировых цен на нефть в диапазоне $40-50 за баррель в этот период.
Согласно прогнозу ведомства, курс рубля к доллару США в период 2021-2025 годов составит 66,4 рубль/доллар, в 2026-2030 годах - 71,1 рубль/доллар, а в период 2031-2035 годов- 73,9 рубль/доллар. Нефть марки Urals, по прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021-2025 годов - $55,2 за баррель, в 2026-2030 - $52,2 за баррель, а в период 2031-2035 годов - $54,9 за баррель.
Доходы при изменении законодательства
Летом 2018 года, во время подготовки проекта федерального бюджета, правительство предложило сразу два важных изменения, которые были учтены в проектировках - увеличение налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта с 18% до 20% и повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет. Оба закона приняты Госдумой в сентябре, и ожидают одобрения Совета Федерации.
Ожидается, что с 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста бюджетная система получит примерно 7,8 трлн рублей и все эти средства будут направлены на повышение пенсий. В следующем году повышение возраста даст около 2,9 трлн рублей, а на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн рублей, в том числе бюджетный трансферт. Правительство рассчитывает на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета к 2030-2031 году.
Дополнительные доходы за счет повышения НДС на 2 процентных пункта на товары, реализуемые на территории РФ и на ввозимые в РФ, по прогнозам Минфина, составят 495,6 млрд рублей в 2019 году.
Прибыль пополам
Правительство в проекте бюджета на 2019-2021 годы прогнозирует ежегодный рост доходов бюджета от дивидендов госкомпаний: в 2019 году до 588,2 млрд рублей, в 2020 году до 626 млрд рублей, в 2021 году до 675,1 млрд рублей. В 2018 году федеральный бюджет получит по этой статье доходов 278,8 млрд рублей. Соответственно, прирост доходов по этой статьи в 2019 году составит 309 млрд рублей, из которых 264,1 млрд рублей дополнительных доходов должно обеспечить принятие решений по ряду крупнейших акционерных обществ о выплате дивидендов не менее 50% от чистой прибыли.
В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку отмечается, что некоторые компании приняли решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, либо приняли решение о постепенном приведении дивидендной политики в соответствие с требованиями правительства, как ПАО Сбербанк. Дивиденды, которые ЦБ получит от Сбербанка, в связи с планируемым изменением чистой прибыли в 2018 году могут составить более 135 млрд рублей, в 2019 году - свыше 209 млрд рублей, в 2020 году - 231 млрд рублей.
Счетная палата в своем заключении на исполнение бюджета за 2017 год рекомендовала правительству минимизировать индивидуальные решения об уменьшении размера выплат. По данным СП, по сравнению с 2016 годом поступление от дивидендов в 2017 году уменьшилось на 667,6 млрд рублей, или в 3,7 раза, до 251,3 млрд рублей. Однако глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил против законодательного закрепления уровня дивидендов госкомпаний, хоть и считает, что нужно придерживаться ориентира в 50%.
Финансирование нацпроектов
Общий объем финансирования реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн рублей, говорится в пояснительной записке. В частности, на нацпроект "Демография" будет направлено 2,9 трлн рублей, на "Здравоохранение" - 1,34 трлн рублей, на "Образование" - 688 млрд рублей, на "Науку" - 387 млрд рублей, на "Культуру" - 100 млрд рублей, на "Экологию" - 636 млрд рублей. Кроме того, на "Жилье и городскую среду" будет направлено 876 млрд рублей, "Безопасные и качественные дороги" - 1,24 трлн рублей, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 395,4 млрд рублей, "Международную кооперация и экспорт" - 891 млрд рублей, "Производительность труда и поддержка занятости" - 74 млрд рублей, "Цифровую экономику" - 1,1 трлн рублей.
Комплексный план развития магистральной инфраструктуры обойдется бюджету за 6 лет в 2,3 трлн рублей.
Финансирование нацпроектов и входящих в их состав федеральных проектов за счет федерального бюджета составит в 2019 году - 1,7 трлн рублей, в 2020 году - 1,8 трлн рублей, в 2021 году - 2,1 трлн рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах составит 5,55 трлн рублей.
В документе отмечается, что в рамках 12 нацпроектов будет утверждено 67 федеральных проектов и комплексный план развития инфраструктуры. Часть средств на их реализацию была предусмотрена в рамках приоритетных проектов, дополнительно предполагается направить 8 трлн рублей за 2019-2024 годы.
При этом Счетная палата РФ призвала правительство более строго подойти к вопросам увеличения финансирования госпрограмм в бюджете на следующую трехлетку в случае, если программы показали недостаточную эффективность.
Программа займов
Согласно проекту бюджета на трехлетку, объема госдолга в 2019 году составит 12 трлн рублей, в 2020 году - 14 трлн рублей, в 2021 году - 15,7 трлн рублей. Минфин РФ в 2019-2021 годах может ежегодно размещать евробонды на сумму до $3 млрд, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. При этом Минфин планирует выкупить в 2019 году евробонды на сумму до $4 млрд.
Также Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,47 трлн рублей, на 2,42 трлн рублей в 2020 году и на 2,6 трлн рублей в 2021 году. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году составит 720,2 млрд рублей, в 2020 году - 579,7 млрд рублей, в 2021 году - 984,5 млрд рублей. Первый вице-премьер заявлял ранее, что Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками в случае усиления санкций.
Ранее в сентябре замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Россия скорее всего уже на выйдет на рынок внешних займов до конца 2018 года, хотя технически готова выходить на рынок, если сочтет нужным. Он также не исключил, что Россия может выйти на внешний рынок с займами в евро. В марте Минфин России уже разместил евробонды "Россия-29" объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых.
Основная часть средств в объеме $3,2 млрд, привлеченных от размещения облигаций "Россия-29" и "Россия-47", была направлена на выкуп облигаций "Россия-2030". Остальная часть средств от размещения - $0,8 млрд зачислена в федеральный бюджет.
В прогнозе до 2036 года Минфин отмечает, что в среднесрочной перспективе ожидании нормализации денежно-кредитной политики на мировых финансовых рынках, растет вероятность снижения спроса на рисковые активы, в частности - сокращения объемов притоков капитала в страны с развивающимися рынками. Соответственно, на прогнозном горизонте можно ожидать постепенного ужесточения условий внешних заимствований для стран с формирующимися рынками, в том числе и для России.
Максимальные резервы
Фонд национального благосостояния к концу следующего года должен достигнуть максимального объема за всю историю своего существования, его объёмы будут расти благодаря жесткому бюджетному правилу, которое было принято в 2017 году. Минфин планирует увеличение средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020 году - до 11,37 трлн рублей, в 2021 году - до 14,18 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Таким образом, объем ФНБ на конец 2021 года составит 12% ВВП РФ. На конец 2018 года данный показатель составит 3,8% ВВП, 2019 - 7,4% и на конец 2020 - 10,3% ВВП РФ.
В следующем году ФНБ, по прогнозам правительства, достигнет 7% порога инвестирования. Минэкономразвития уже внесло предложение расширить возможности инвестирования средств ФНБ за рубежом и предложение нашло поддержку у президента РФ.
Силуанов ранее отмечал, что средства ФНБ в том числе необходимо расходовать на развитие внутреннего кредитования инфраструктурных проектов и институтов развития. По его словам, правительство уже договорилось о дополнительной докапитализации Внешэкономбанка из средств фонда на сумму 300 млрд рублей. На какой период рассчитана эта сумма первый вице-премьер не уточнил.
Кудрин, выступая в Госдуме, обратил внимание правительства на то, что ФНБ нуждается в дополнительной оценке ликвидности активов. Он напомнил, что ФНБ стал главным резервом вместо Резервного фонда, который был полностью израсходован. На покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года были направлены средства Резервного фонда в объеме чуть более 1 трлн рублей. Резервный фонд был создан в 2004 году, у идеи его создания были противники, но опыт последних десяти лет показывает, что благодаря ему России не пришлось "идти с протянутой рукой" в Международный валютный фонд, отметил глава Счетной палаты.