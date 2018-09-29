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Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook

Отмечаются проблемы с авторизацией и загрузкой изображений

ТАСС, 30 сентября. Проблемы в работе Facebook наблюдаются у пользователей в сразу нескольких странах мира. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 17:00 [субботы] по времени Восточного побережья США (00:00 мск воскресенья - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Пользователи жалуются на трудности при авторизации (51%), а также на то, что у них не работает сама соцсеть (36%) и не загружаются изображения (11%). Проблемы испытывают жители США, Бразилии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии.

В пятницу Facebook сообщила, что обнаружила "проблему с безопасностью" в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.

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БразилияСШАГерманияДанияВеликобританияНидерланды
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