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Китай повысит цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке с 1 октября

Стоимость 1 т бензина возрастет на 240 юаней ($35), а дизельного топлива - на 230 юаней ($33)

ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередной корректировке цен на нефть и дизельное топливо. Согласно опубликованному в воскресенье на сайте ведомства заявлению, цены на эти виды топлива на внутреннем рынке будут повышены с 1 октября.

В постановлении указывается, что стоимость 1 т бензина с понедельника повышается на 240 юаней ($35), а дизельного топлива - на 230 юаней ($33). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 9525 до 9965 юаней (от $1400 до $1465), а дизельное топливо будет реализовываться по цене от 8585 юаней до 8925 юаней (от $1262 до $1312).

Цены на эти виды энергоносителей отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие цены установлены в этот раз в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости 1 т нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней, такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

Увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в Китае местные эксперты связывают с ростом цен на нефть на мировом рынке на фоне продолжающегося сокращения объемов ее добычи и экспорта в Иране, а также решения участников встречи ОПЕК+ о том, что необходимости в наращивании объемов добычи нефти на данный момент нет.

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