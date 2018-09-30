Опрос: немцы не хотят переоборудовать дизельные авто за свой счет

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. "Дизельный кризис" в Германии нанес ущерб не только репутации автомобилестроительной отрасли, но и простым гражданам. С тех пор как выяснилось, что дизель не такой экологичный, как казалось, владельцы автомобилей вынуждены постоянно думать о том, кто будет платить за переоснащение их транспортных средств более совершенными системами очистки, но мнение на этот счет у населения однозначное.

Как сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag, 91% жителей страны выступает за то, чтобы усовершенствованием дизельных машин занимались концерны. Лишь 9% опрошенных полагают, что делать это должны потребители за свой счет. Такой вывод сделан на основании опроса почти 1,1 тыс. человек.

Дискуссия об авто с дизельными двигателями началась в Германии после того, как вокруг Volkswagen в 2015 году разгорелся скандал. Тогда выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности же они иногда превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

В настоящее время частичный запрет на "дизели" действует в Гамбурге, с 1 января 2019 года ограничат использование машин с таким типом двигателей в Штутгарте.

При этом в стране действует программа по обмену старых "дизелей" на новые, более экологичные. Работает это как обычная система trade-in: клиент привозит свою машину, ее оценивают, делают скидку на новую и плюс к этому выплачивают премию. К примеру, Volkswagen финансирует долю до €10 тыс. Audi - до €3 тыс. В системе субсидий принимает участие также немецкое государство. Цель - постепенно отказаться от дизельных двигателей устаревших экологических стандартов.

В Германии зарегистрированы 15 млн дизельных машин, автомобилей с бензиновыми моторами - почти 30 млн.