Глава Росатома и власти Армении обсудили продление срока эксплуатации Армянской АЭС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в воскресенье обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуром Григоряном продление срока эксплуатации Армянской АЭС и другие вопросы энергетического сотрудничества двух стран. Об этом говорится в сообщении ООО "Росатом Восточная Европа" (входит в Росатом).

"Сегодня основой нашего взаимодействия является проект продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС - стратегического объекта для Республики Армения. Понимая важную роль атомной станции для страны, госкорпорация "Росатом" придает проекту приоритетное значение и вкладывает в него весь свой практический опыт. Росатом выполняет в беспрецедентно короткие сроки полномасштабную модернизацию атомного энергоблока", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Как сообщила пресс-служба главы армянского правительства, Пашинян заявил о необходимости развития сотрудничества двух стран.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества Армении и России в сфере энергетики и выразил надежду, что армяно-российское сотрудничество в этом направлении продолжится. Он также добавил, что постреволюционный период отношений двух стран завершился, и отметил, что Ереван заинтересован в углублении отношений с Москвой по всем направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере и подготовке кадров для атомной отрасли Армении и договорились усилить взаимодействие в формировании общественной приемлемости и популяризации атомной энергетики в республике.