"Газпром" запустил строительство первых криозаправок на трассе М-11 Москва - Петербург

Усманов: холдинг USM был переведен в юрисдикцию РФ из-за отношения к российским эмитентам

Бизнесмен отметил также, что "наша общая сегодняшняя ситуация очень тяжелая с точки зрения нормального ведения бизнеса"

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