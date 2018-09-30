"Газпром" запустил строительство первых криозаправок на трассе М-11 Москва - Петербург

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром" запустила строительство первых в России криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) сжиженного природного газа на трассе М-11 Москва - Петербург. Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
"Это первая криоАЗС, которая будет построена в нашей стране. Важно, что эта заправка будет построена на самой современной трассе в России, на трассе М-11. <…> Они [криоАЗС] рассчитаны, в первую очередь для большегрузных автомобилей и дальнобойных автобусов, потому что самый высокий эффект от криоАЗС достигается на междугородних и международных перевозках", - сказал Маркелов журналистам на символической церемонии запуска строительства криоАЗС в Новгородской области.
Как добавил генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев, к 2022 году на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург будет построено шесть таких заправочных комплексов. Первые два планируют запустить к 2020 году. Руководитель компании также добавил, что в дальнейшем количество криоАЗС на М-11 может увеличится до 10.
"Это действительно самое экономичное и экологичное на сегодняшний день топливо. Для грузового автомобиля затраты на километр сжиженного природного газа (СПГ) составляют 8,9 рублей. В сравнении с дизельным топливом - 17,8 рублей - это практически в два раза дешевле", - пояснил Лихачев.
Он также отметил, что по расчетам компании, к 2022-2023 году по М-11 будет проезжать около 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки. "Мы планируем, что не менее 10% из них поедут на газе. Таким образом, загрузка производства нам необходима порядка 45 тыс. тонн СПГ в год", - сказал Лихачев.
В церемонии на трассе М-11 приняла участие колонна автопробега "Газ в моторы", который стартовал 4 сентября из китайского города Жудун и планирует финишировать 4 октября в Санкт-Петербурге. В колонне двигаются 15 машин, которые работают на сжиженном природном газе. В течение месяца автомобили преодолеют 9,8 тыс. км. Они намерены показать масштаб использования действующей газозаправочной инфраструктуры на трансконтинентальном транспортном маршруте "Европа - Китай" и определить локации ее перспективного развития.