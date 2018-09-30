Инжиниринговый дивизион Росатома начал завершающий этап пуска на блоке №4 Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае по российскому проекту, 30 сентября выведен на минимально контролируемый уровень мощности, что означает завершающий этап физического пуска реактора блока. Об этом говорится в сообщении инжинирингового дивизиона госкорпорации Росатом - АСЭ.
"30 сентября 2018 года в 09:27 (по Москве) реакторная установка энергоблока №4 Тяньваньской АЭС (ТАЭС), сооружаемой в Китае при техническом содействии Инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это завершающий этап физического пуска", - говорится в сообщении.
Процесс физического пуска энергоблока №4 Тяньваньской АЭС начался 25 августа 2018 года, когда после проведения всех подготовительных работ в реактор была установлена первая тепловыделяющая сборка (ТВС). Всего в реактор загружено 163 ТВС. Все работы выполнялись в режиме автоматических операций с соблюдением всех норм безопасности и с опережением графика.
"Загрузка топлива была завершена досрочно, и после получения всех необходимых разрешений энергоблок №4 Тяньваньской АЭС был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Далее начинается этап энергетического пуска с подключением энергоблока к энергосистеме Китая", - приводятся в сообщении слова вице-президента по проектам в Китае АО ИК "АСЭ" Алексея Банника.
Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (первый и второй энергоблоки) состоялся в 2007 году. Ежегодно первая очередь Тяньваньской АЭС вырабатывает свыше 15 млрд кВт/час электроэнергии. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №4 Тяньваньской АЭС запланировано на 2019 год.
Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт".