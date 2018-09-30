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В Шереметьеве восстановили движение поездов между терминалами аэропорта

Вынужденная остановка движения поездов произошла в 14:55 мск, аэропорт оперативно организовал автобусный трансфер для доставки пассажиров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Движение поездов по тоннелю Межтерминального перехода (МТП) столичного аэропорта Шереметьево, которое было приостановлено на несколько часов, восстановлено. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба аэропорта.

"На данный момент работа системы МТП полностью восстановлена, доставка пассажиров между Северным и Южным комплексами происходит в штатном режиме", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, вынужденная остановка движения поездов произошла в 14:55 мск.

"В качестве альтернативного способа транспортной доставки пассажиров аэропорт оперативно организовал автобусный трансфер. Автобусы-шаттлы курсировали в регулярном режиме", - отметили в Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пассажиров оповестили о сбое по громкоговорителю. "Доставка транзитных пассажиров в "чистой" зоне и транспортировка багажа в тоннеле МТП обеспечивались в штатном режиме", - добавили в пресс-службе столичного аэропорта.

Международный аэропорт Шереметьево является крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом России и Московского авиационного узла.

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