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"Автодор" до 2020 года построит 80 многофункциональных зон на российских трассах

По словам гендиректора УК "Автодор" Натальи Ермиловой, МФЗ включают торговые центры, парковки, заправки, станции технического обслуживания, детские зоны, спортивные воркаут площадки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Автодор" намерена до 2020 года организовать на российских трассах 80 многофункциональных зон (МФЗ), которые включают торговые центры, парковки и заправки. Об этом в воскресенье сообщила генеральный директор УК "Автодор" Наталья Ермилова.

"За период с 2010 по 2017 год на дорогах государственной компании ["Автодор"] реализовано 46 многофункциональных зон дорожного сервиса. И цель до 2020 года - это реализация 80 подобных объектов", - рассказала Ермилова в рамках церемонии запуска строительства первых российских криоАЗС на трассе М-11 Москва - Петербург.

Ермилова отметила, что в том числе на М-11 планируется создать 21 МФЗ с услугами, необходимыми для участников дорожного движения. "Это торговые центры, зарядки для автомобилей, станции технического обслуживания <…> парковочные места для легкового и грузового транспорта, автобусов. Также детские зоны, спортивные воркаут площадки, вертолетные площадки", - пояснила гендиректор.

В воскресенье на участке трассы М-11 в Новгородской области прошла церемония запуска строительства первых в России криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) сжиженного природного газа. К 2022 году на автомагистрали Москва - Санкт-Петербург будет построено шесть таких заправочных комплексов, которые преимущественно рассчитаны на магистральный транспорт.

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