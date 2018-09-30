"Автодор" до 2020 года построит 80 многофункциональных зон на российских трассах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Автодор" намерена до 2020 года организовать на российских трассах 80 многофункциональных зон (МФЗ), которые включают торговые центры, парковки и заправки. Об этом в воскресенье сообщила генеральный директор УК "Автодор" Наталья Ермилова.
"За период с 2010 по 2017 год на дорогах государственной компании ["Автодор"] реализовано 46 многофункциональных зон дорожного сервиса. И цель до 2020 года - это реализация 80 подобных объектов", - рассказала Ермилова в рамках церемонии запуска строительства первых российских криоАЗС на трассе М-11 Москва - Петербург.
Ермилова отметила, что в том числе на М-11 планируется создать 21 МФЗ с услугами, необходимыми для участников дорожного движения. "Это торговые центры, зарядки для автомобилей, станции технического обслуживания <…> парковочные места для легкового и грузового транспорта, автобусов. Также детские зоны, спортивные воркаут площадки, вертолетные площадки", - пояснила гендиректор.
В воскресенье на участке трассы М-11 в Новгородской области прошла церемония запуска строительства первых в России криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) сжиженного природного газа. К 2022 году на автомагистрали Москва - Санкт-Петербург будет построено шесть таких заправочных комплексов, которые преимущественно рассчитаны на магистральный транспорт.