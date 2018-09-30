Усманов назвал причину перевода холдинга USM в российскую юрисдикцию

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Причиной перевода холдинга USM из кипрской юрисдикции в российскую стало недружественное отношение к российским эмитентам. Об этом заявил глава холдинга Алишер Усманов в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

Отвечая на вопрос о причинах перевода, Усманов выделил "абсолютно недружественное отношение к российским эмитентам, начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками". "Какое-то панамское досье придумали, когда у меня никогда в жизни не было никаких панамских компаний, - заявил бизнесмен. - Видно, что это организованная кампания".

"Как видите, наша общая сегодняшняя ситуация очень тяжелая с точки зрения нормального ведения бизнеса", - ответил он на вопрос об эффективности этой кампании, отметив при этом, что эта ситуация "не должна создавать паники или какого-то упадничества".

В конце июля холдинг сообщил о переводе основных активов группы USM, принадлежащих кипрской холдинговой компании USM Holdings Limited, в российскую юрисдикцию в рамках завершения процесса деофшоризации.