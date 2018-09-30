Усманов заявил, что санкции контрпродуктивны для государств, которые их вводят

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Санкции - не лучшая форма влияния на поведение стран и бизнесменов, такие меры в первую очередь контрпродуктивны для тех государств, которые их применяют. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава холдинга USM Алишер Усманов, фигурант "кремлевского списка" бизнесменов, которые могут подвергнуться санкциям США.

"Я не думаю, что санкции - это лучшая форма воспитания, тем более бизнесменов, которые зачастую вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам. При чем здесь добросовестно исполняющий обязанности акционера или руководителя государственной корпорации человек? Накажите организацию", - заявил Усманов.

"Воспитывать государство санкциями - это не метод для сегодняшнего мира, в котором больше надо думать о том, как консолидировать усилия по борьбе с очень серьезными вызовами, - добавил бизнесмен, - это в первую очередь контрпродуктивно для тех государств, которые вводят [санкции]".

Он также заявил, что до сих пор имеет "много активов в больших и маленьких странах" Запада. На вопрос о том, беспокоят ли его возможные сложности, связанные с этими активами, в случае введения личных санкций, Усманов ответил, что будет "жить в тех условиях, которые будут".

Алишер Усманов входит в так называемый кремлевский список Конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более $1 млрд и могут подвергнуться американским санкциям.