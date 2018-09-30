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"Автодор" планирует за два года построить 10 станций зарядки электрокаров на трассе "Дон"

В развитии инфраструктуры для электрокаров заинтересованы и сети АЗС, добавил заместитель гендиректора УК "Автодор" Евгений Нитяженко

ТАСС, 30 сентября. Десять станций для зарядки электрокаров планируется построить в течение двух лет на трассе М-4 "Дон", которая ведет от Москвы к черноморскому побережью. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель генерального директора УК "Автодор" (дочерняя структура государственной компании "Автодор") Евгений Нитяженко.

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"Новые многофункциональные зоны, которые планируем (сейчас мы планируем порядка 10 новых зон), будут оборудованы электрозарядками <…> Мы их планируем в течение двух лет", - сказал Нитяженко.

По его словам, в настоящий момент трасса М-4 не в полной мере обеспечена инфраструктурой для электромобилей.

Собеседник отметил, что зарядные станции будут подобны той, что проектируется на трассе М-11 (ведет от Москвы до Санкт-Петербурга). В проект заложены решения по станциям быстрой зарядки, которые позволяют в течение 15 минут зарядить автомобиль на 500 км.

Он добавил, что также в развитии инфраструктуры для электрокаров заинтересованы и сети АЗС. "В частности, такая программа есть у Shell, "Лукойла", "Газпромнефти". Они также будут добавлять сервисы, и на каждой заправке планируется установка этих электрозарядок", - уточнил Нитяженко.

Трасса М-4 "Дон" общей протяженностью 1543 км соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодарский край. Основная часть автомагистрали от Москвы до Краснодара является составной частью европейского маршрута E115. На трассе выполнены подъезды к городам Елец, Липецк, Новочеркасск, а также объезды Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара.

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