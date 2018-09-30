Делегация Ливии посетит Россию для обсуждения проекта строительства железной дороги

ТАСС, 30 сентября. Ливийские чиновники, инженеры и финансовые эксперты намерены посетить Россию для возобновления переговоров по строительству железных дорог в стране. Об этом министр экономики и промышленности Ливии Насер Шаглан рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье.

Комментируя переговоры с руководством Российских железных дорог (РЖД), Шаглан отметил, что "делегация готова прибыть, как только РФ даст ей визы и установит сроки визита". "Мы очень нуждаемся в хороших дорогах. До этого мы делали акцент на аэропортах, но из-за войны у нас нет самолетов", - сказал он, отметив, что соответствующий проект уже обсуждался правительствами России и Ливии, и "параметры этого проекта были очень четкими", однако февральская революция в Ливии в 2011 году помешала реализации строительных инициатив.

Насер Шаглан также рассказал о планах закупить у России годовой запас пшеницы объемом в 1 млн т и кормов для животных. "Если мы договоримся о поставках этих двух важных продуктов - зерна для хлеба и для кормов, - мы можем выйти на уникальную сделку на сумму $700 млн".

На вопрос о росте товарооборота между странами, который в прошлом году составил $131,8 млн, министр ответил, что для этого ливийские бизнесмены должны иметь возможность "свободно посещать Россию". "У нас нет проблем с поездками в Турцию, Китай, там не нужны визы. И мы обсуждаем с российскими чиновниками заключение соглашений, которые смогут снять препятствия для нашей взаимной работы".

Рост нефтедобычи в регионе

Шаглан также заявил о наличии всех возможностей для роста добычи нефти в регионе. "У нас есть план роста добычи. Если не случится ухудшения ситуации в сфере безопасности, производство и экспорт нефти будут расти. У нас для этого есть все возможности", - сообщил он.

Ранее глава ливийской национальной компании NOC Мустафа Саналла заявил, что страна рассматривает возможность пересмотреть цели по увеличению производства нефти до более чем 2 млн баррелей в сутки к 2022 году в связи с нестабильной обстановкой в стране. Он отметил, что Ливия располагает потенциалом для увеличения добычи на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, однако реализация плана будет возможна только в случае гарантии безопасности на нефтяных месторождениях.

10 сентября в результате террористической атаки на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации в центре Триполи погибли шесть человек. Двое боевиков привели в действие закрепленную на теле взрывчатку, после чего остальные ворвались внутрь здания, расположенного в непосредственной близости от Президентского совета и резиденции главы правительства.