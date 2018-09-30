Кабмин внес в Совет по стратегическому развитию 12 нацпроектов на 4,6 трлн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов в соответствии с майским указом главы российского государства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Все проекты планируется реализовать до 2024 года, при этом в 2019-2021 годах на эти цели будет потрачено 4,6 трлн рублей.

Правительству было поручено до 1 октября 2018 года разработать и представить Совету нацпроекты по 12 направлениям стратегического развития.

"Во исполнение указа паспорта национальных проектов по всем 12 направлениям разработаны. Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. В кабмине отмечают, что нацпроекты в целом "направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

В частности, предусматривается ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, обеспечение возможности широкополосного доступа к интернету в 97% домохозяйств и на всех социально значимых объектах инфраструктуры. Еще один блок задач - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв м в год, кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, увеличение до 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

В сфере экономики ожидается рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора на 105%, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, доведение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и услуг в ВВП до 20%.

Среди целей нацпроектов в области науки - обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран мира по приоритетным научным исследованиям и разработкам, достижение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

"Ранее национальные проекты рассматривались на заседаниях президиума Совета. После рассмотрения на президиуме они направлены в Совет. В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы на реализацию нацпроектов предусмотрено 4,6 трлн рублей", - резюмировали в правительстве.