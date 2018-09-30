Движение грузовых автомобилей открывается по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Крымский мост, который ввели в эксплуатацию для легковых машин и автобусов в мае, в понедельник открывается для движения грузового транспорта, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"В понедельник, 1 октября, в 00:00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", - говорится в сообщении. Ранее исключения предусматривались только для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы "Таврида".

Временное ограничение движения фур весом свыше 3,5 тонны с момента ввода Крымского моста действовало на автодорожных подходах со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма. "Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона", - отметили в инфоцентре.

К открытию моста для движения грузового транспорта обустроены стационарные досмотровые комплексы, изменена разметка и схема движения на подходах.

"Автоподход к Крымскому мосту - это первая в России дорога, асфальтобетонное покрытие которой выполнено по технологии "Суперпейв", - сказали ТАСС в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым. Такая технология позволяет избежать образования колеи и существенно увеличивает межремонтный период. Кроме того, на дорогу нанесена специальная светоотражающая разметка термопластиком.

Грузовой транспорт, движущийся в сторону моста, будут досматривать. "Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая 2018 года схеме - в пунктах досмотра на таманском и керченском берегу. Досмотр осуществляется согласно требованиям постановления правительства РФ", - сообщил информцентр "Крымский мост".

Для развития Крыма

По прогнозам Росавтодора, в сутки по Крымскому мосту смогут проезжать от 700 фур - столько грузовиков сейчас пользуется Керченской паромной переправой. Преодолеть мост они смогут за 20 минут, тогда как ожидание отправки паромом достигало четырех-шести часов. Кроме того, базовый тариф на паромную переправу грузовиков составляет 5-13 тыс. рублей в зависимости от типа автомобиля и может быть увеличен в два-три раза в случае негабаритных размеров. А проезд по мосту, подчеркивают в Росавтодоре, остается бесплатным.

Власти Крыма уверены, что с запуском движения грузовиков по Крымскому мосту экономика полуострова получит импульс развития. "Упростится логистика и путь доставки строительных материалов, продуктов питания, лекарств. Нам станет легче, уйдем от портовых процедур, связанных с погрузкой товаров. Считаю, что это нам упростит жизнь", - сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Замминистра промышленной политики Крым Ян Латышев уверен, что запуск движения грузовиков по мосту поможет развитию конкуренции. "Безусловно, это приведет к снятию определенных логистических проблем, связанных с доставкой товаров, и создаст дополнительные условия для развития конкуренции. В первую очередь, это скажется на группе непродовольственных товаров: мебели, бытовой техники и в меньшей степени по продуктам питания, ожидаем увеличения на розничном рынке Крыма скоропортящихся товаров. То есть, это благотворно скажется на ценовой ситуации", - считает Латышев.

А управляющий директор консорциума Леонтьевский центр - AV Group (консалтинговый центр стратегического планирования) Алексей Крыловский подчеркивает, что Крымский мост нужен как полуострову, так и Краснодарскому краю, для которого его организация разрабатывала стратегию развития до 2030 года. Сейчас регион является ключевым для экспортно-импортных операций России. В стратегии развития региона предусмотрено формирование логического хаба российского, а может быть и международного уровня.

"Чем больше будет грузопоток [через Кубань], тем активнее будет развиваться проект [хаба], а это позволит создавать инфраструктуру, информационную среду <...>. Также это нужно для развития промышленности в регионе - строительство производств, создание рабочих мест, рост грузопотока. Опять же, какая-то иностранная фирма захочет локализовать производство в России, и им будет выгоднее привезти комплектующие с международной моделью, собрать неподалеку и отправить дальше уже готовые изделия. Часть компаний хотели бы зайти в Крым, но мешает санкционный режим, зато никто не запрещает стимулировать грузопотоки", - сказал он ТАСС.

После запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту уровень цен в Крыму может снизиться, сказал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев. Он пообещал заставить монополистов снижать цены, так как открытие движения грузовиков снимает все риски, связанные с паромной переправой.

О проекте

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.