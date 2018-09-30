На южную часть Курил отправляется очередная японская бизнес-миссия

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Третья по счету японская бизнес-миссия отправляется в понедельник на южную часть Курильских островов для конкретизации совместных проектов Японии и РФ на этих территориях. Договоренность о проведении этой миссии была достигнута по итогам состоявшихся 10 сентября во Владивостоке переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Эта миссия должна была состояться еще в середине августа - представители японского бизнеса даже отправились в сторону южных Курильских островов на специальном судне, однако вынуждены были вернуться обратно из-за непогоды, а саму поездку пришлось в итоге отменить. В этот раз в состав делегации входит 50 человек, включая представителей японских предприятий, специализирующихся на разведении и поставках морепродуктов. Как сообщили в МИД Японии, возглавляет японскую делегацию советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, сопровождают его представители различных японских ведомств и члены администрации северной префектуры Хоккайдо.

Как сообщила ранее журналистам и.о. главы Сахалинской области Вера Щербина, японская бизнес-миссия будет находиться на Курилах с 1 по 5 октября. За это время предполагается посещение островов Шикотан, Итуруп и Кунашир. По словам Щербиной, японская делегация осмотрит объекты туризма, сельского хозяйства, ветроэнергетики и аквакультуры.

Япония и Россия сейчас ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям - аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Такие начинания стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, стороны пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.