"Пакет Яровой" обязал операторов связи хранить "тяжелый" интернет-трафик пользователей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самая сложная для выполнения часть требований так называемого "пакета Яровой" к операторам связи - по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео) - вступает в силу 1 октября.

Крупные операторы заявили, что выполняют требования законодательства, но как именно они это делают - неизвестно: каждая компания заключила с госорганами индивидуальное соглашение по исполнению закона, о чем говорил ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Большинство требований "пакета Яровой" по хранению информации вступили в силу с 1 июля этого года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Формально 1 июля вступили в силу и требования к операторам по хранению интернет-трафика, но тогда речь шла о хранении сообщений "в нулевом объеме". По факту операторы должны только с октября начать хранить в полном объеме сообщения пользователей, отправленные и полученные за 30 суток до ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию. Однако о какой конкретно дате идет речь для каждого оператора, - в компаниях не говорят. При этом в соответствующем постановлении правительства указано, что это должна быть дата, когда представители ФСБ, Роскомнадзора и оператор связи подписали акт ввода в эксплуатацию. Что касается самих технических средств, их емкость должна увеличиваться на 15% ежегодно в течение пяти лет.

Предполагается, что "пакет Яровой" позволит отслеживать общение террористов как по телефону, так и в интернете и тем самым будет способствовать борьбе с терроризмом.

Поиск решения

Участники рынка в ходе обсуждений деталей закона, которые длились больше двух лет, неоднократно заявляли о нехватке в России оборудования, подходящего для исполнения требований по хранению информации. В настоящее время операторы связи рассказывают о тестировании различных решений, которые помогли бы им хранить информацию согласно законодательству. Так, "Ростелеком" проводит тестирование различного оборудования для хранения данных, отметили в компании.

"Ростелеком" проектирует системы хранения данных, необходимые для выполнения требований закона, а также организует дополнительные канальные емкости для передачи трафика", - уточнили в пресс-службе госоператора.

"На текущий момент "Вымпелком", как и другие компании, приступил к реализации установленных правительством и Минкомсвязи требований. Определяется конфигурация системы хранения, ее территориальное распределение, порядок имплементации оборудования в текущую операторскую инфраструктуру, рассчитывается примерный объем и порядок финансирования мероприятий", - пояснили в пресс-службе "Вымпелкома".

Оператор уже в целом сформировал перечень производителей оборудования, а конкретные поставщики будут определяться в рамках конкурсных процедур, отметили в компании. "Мы взаимодействуем со всеми участниками, рынка, имеющими экспертизу в данной области. Называть конкретного поставщика до финализации проекта считаем излишним. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти", - добавили в "Вымпелкоме".

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг и Минкомсвязь подготовили проект постановления правительства, призванный обеспечить использование операторами связи отечественного оборудования для исполнения "пакета Яровой". Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, технологические наработки для перехода операторов связи на российские системы хранения данных уже есть - решение разработано дочерней структурой Ростеха и сертифицировано ФСБ. Министр при этом отмечал, что поставки таких систем уже начались в интересах "Мегафона".

"Реализация требований закона - это поэтапный процесс. Мы провели пилотный проект на территории Нижнего Новгорода по внедрению комплекса сбора, хранения и обработки данных, созданного компаниями ГК "Цитадель" и разработанного на базе аппаратного решения компании "Национальные технологии". Так, мы уже мы уже закупаем и устанавливаем необходимое оборудование", - рассказали ТАСС в "Мегафоне".

Стоимость "пакета Яровой"

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года. В условиях неопределенности компании и эксперты пытались оценить, во сколько же им обойдется исполнение "пакета Яровой": звучавшие изначально оценки в триллионы рублей постепенно сменились сотнями миллиардов, затем остановились на десятках миллиардов рублей за пять лет.