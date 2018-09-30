"Почта России" приступает к акционированию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, вступил в силу. Теперь, спустя пять лет обсуждений преобразования национального почтового оператора, топ-менеджмент "Почты России" может провести заключительные работы по акционированию, в частности, перевести все имущество ФГУП в акционерное общество и осуществить определенные юридические процедуры.

У "Почты России" есть один год на проведение всех процедур для перехода в форму акционерного общества, уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия. "Для того, чтобы стать акционерным обществом, "Почте России" совместно с федеральными органами исполнительной власти предстоит проделать колоссальный объем работы. Мы разработали четкий план действий, который позволит нам завершить все процедуры в установленные законом сроки", - рассказал агентству гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. В "Почте России" считают, что акционирование повысит инвестиционную привлекательность, предоставит более широкие возможности для привлечения инвестиций, увеличит скорость принятия решений, и как следствие, маневренность компании.

Из федерального закона, подписанного президентов РФ Владимиром Путиным в июне 2018 года, следует, что акционерное общество создается с целью обеспечения всех россиян возможностью использования почтовой связи, независимо от их местонахождения, а также для другого широкого спектра услуг: торговых, финансовых и других.

Согласно закону, основными видами деятельности "Почты России" в качестве акционерного общества сохраняются: оказание услуг внутренней и международной почтовой связи, доставка и выдача пенсий и пособий, распространение печатных СМИ, обеспечение доступа к госуслугам и другие. При этом закон устанавливает трудовые гарантии работникам "Почты России" и не допускает сокращения численности сотрудников в связи с реорганизацией.

Все имущество ФГУП перейдет в акционерное общество, 100% которого будут принадлежать государству. Как отмечал генеральный директор оператора Николай Подгузов во время внесения законопроекта в Госдуму в апреле 2018 года, акционирование не будет распространяться на "Почту Крыма". Он тогда указывал, что за предприятием уже зарегистрировано около 95% имущества, что позволяло начать процесс акционирования.

Кто будет управлять "Почтой России"

Управлять деятельностью почтового оператора будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление. "Участие правительства РФ в назначении органов управления АО "Почта России" будет гарантировать населению реализацию социальной функции почты", - отметили в пресс-службе компании.

Общее руководство закреплено за советом директоров оператора: его состав не должен превышать 11 человек, а максимальный срок полномочий составляет до пяти лет. При этом представители Совета Федерации и Госдумы могут представить по одной кандидатуре в совет директоров "Почты России".

Совет директоров будет принимать решения о назначении или отставке генерального директора "Почты России", рекомендовать акционерам размер дивидендов и принимать решения о тех или иных существенных сделках.

Генеральный директор, в свою очередь, не сможет занимать свой пост более пяти лет и являться председателем совета директоров. В его обязанности будут входить: реализация решений правления общества, внесение предложений совету директоров о правлении "Почты России" и осуществление руководства текущей деятельностью общества.

"В целом в основу концепции построения эффективной модели корпоративного управления в АО "Почта России" заложено формирование прозрачной корпоративной структуры и системы, основанной на соблюдении всеми участниками корпоративных отношений принципов открытости, прозрачности, системности, предсказуемости и обеспечения баланса интересов сотрудников, клиентов, акционера и совета директоров", - резюмировали в пресс-службе компании.

Путь к акционерному обществу

Впервые об идее преобразования предприятия в акционерное общество заговорил бывший глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров еще в начале 2013 года. Министерство подготовило законопроект в 2013 году, определив, что "Почта России" может стать открытым акционерным обществом. Законопроект о реорганизации "Почты России" внесло в Госдуму правительство в июне 2014 года. Руководство компании и Минкомсвязь рассчитывали на оперативное утверждение этого документа. Однако, этого так и не произошло - законопроект не был утвержден.

Новый законопроект, разработанный депутатами, в том числе председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, был внесен в Госдуму в апреле 2018 года. Тогда Николаев объяснял внесение нового законопроекта тем, что правительственный проект уже устарел и "не учитывает многие позиции".

Никифоров также высказался о том, что к моменту внесения изменилось законодательство, не позволяющее принять тот прежний законопроект.

Проект о реорганизации "Почты России" был поддержан правительством РФ в мае 2018 года с предложением несколько доработать документ. В окончательном чтении проект был принят Госдумой 21 июня, Советом Федерации - 27 июня. Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о преобразовании предприятия 29 июня 2018 года.