"Ъ": Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках, для поддержки единственного производителя алюминия в России - компании "Русал" Олега Дерипаски, находящейся под санкциями США. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

"Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса", - обосновывается необходимость такой меры в пояснительной записке. Документ предлагает разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевых банках, произведенных в странах Евразийского экономического союза, по ночам, а также в нестационарных торговых объектах. Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время, действует в России с 2013 года.

"Русал" является поставщиком сырья для американской компании Ball, которой принадлежат три российских завода, производящие пивные банки, поясняет "Коммерсантъ".

Против инициативы уже выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее - вообще-то тоже российский бизнес", - заявил изданию глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

В апреле США ввели санкции в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний - это "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Санкции запрещают вести бизнес с этими компаниями, резиденты США должны избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.