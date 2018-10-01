"Ъ": Минтранс внес в правительство свою часть магистрального плана

Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 0,7%, до 104,5 млн тонн

Погрузка за январь-сентябрь 2018 года достигла 962,3 млн тонн, что на 2,7% больше, чем за девять месяцев предыдущего года

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