"Ъ": Минтранс внес в правительство свою часть магистрального плана

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подало в правительство проект паспорта транспортной части плана модернизации магистральной инфраструктуры, сообщает газета "Коммерсантъ".
Документ охватывает проекты на 6,35 трлн рублей. Половина - 3,03 трлн рублей - должна быть обеспечена бюджетным финансированием, говорится в публикации.
Паспорт включает девять федеральных проектов: "Европа-Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь" (СМП), "Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры", "Коммуникации между центрами экономического роста", "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" и "Внутренние водные пути".
Бюджет участвует неравномерно, отмечает "Ъ", указывая, что по проекту "Внутренние водные пути" будет оплачено 100% - 276,3 млрд рублей, в то время как железнодорожный транспорт, например, будет обеспечен лишь на 3% (37,7 млрд рублей).
Планируется, что к 2024 году в результате реализации проектов индекс качества транспортной инфраструктуры должен увеличиться на 14,6% к уровню 2017 года, транспортная подвижность увеличится на 15%.
В частности, например, предполагается, что средняя коммерческая скорость на железных дорогах должна увеличиться на 21,4%, мощность портов на СМП - вырасти на 21,6 млн т. Также предлагается повысить транспортную связь центров экономического роста с 40% до 100%. Ожидается рост провозной способности БАМа и Транссиба до 182 млн т. Должен заметно ускориться контейнерный транзит.
Планируется, что в рейтинге стран по эффективности грузовой логистики РФ должна войти к 2024 году в топ-50, против нынешнего 75 места.