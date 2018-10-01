Более 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые восемь часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые восемь часов понедельника с того момента, как для них было открыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив.

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Временное ограничение движения фур весом свыше 3,5 тонны с момента ввода Крымского моста по сути действовало не на самом транспортном переходе, а на автодорожных подходах к нему, как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма.

"1 октября с 00:00 по 08:00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань - 324 грузовиков, в Керчь - 382 грузовиков ", - говорится в сообщении. В информцентре отметили, что наиболее распространенным типом грузового транспортного средства в это время были автопоезда общим весом более 30 тонн - более 560. Также по мосту проехали почти 80 автопоездов общим весом более 15 тонн и 56 - общим весом более 35 тонн.

Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и федеральной трассы "Таврида".

Ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт сообщил ТАСС, что к открытию моста для фур специалисты не только уложили необходимый слой асфальтобетона на автоподходах, но и обустроили стационарные досмотровые комплексы, которые уже введены в эксплуатацию.

Старовойт отметил, что инфраструктура моста и подходов к нему "подготовлена для приема и комфортного безопасного движения" легковых и грузовых транспортных средств. Специалисты Росавтодора, ориентируясь на грузовые потоки через Керченскую паромную переправу, полагают, что в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября было запрещено. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.