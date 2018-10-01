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PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 50 пунктов

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2018 года вырос до 50 пунктов с 48,9 пункта в августе. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"После четырехмесячной серии сокращения российский производственный сектор не указал в сентябре на какие-либо изменения в деловой ситуации. Объемы производства и новых заказов вновь вошли в зону роста, несмотря на сообщения о хрупком спросе. Хорошие новости поступили с зарубежных рынков, где темпы роста новых экспортных заказов достигли максимальных с апреля этого года", - сообщило агентство со ссылкой на экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

"Тем не менее, по-видимому, на внешний и внутренний спрос повлияла слабая валюта. Более высокие закупочные цены на импортируемые товары отразились в заметном увеличении издержек и, соответственно, резком повышении отпускных цен", - отметил эксперт.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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