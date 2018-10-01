Японская бизнес-миссия отложила поездку на Курилы из-за непогоды

ТОКИО, 1 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Группа представителей японских деловых кругов, правительственных ведомств и органов местного самоуправления из-за непогоды была вынуждена отложить в понедельник свою поездку на острова южной части Курил, сообщили ТАСС в японском МИД. Цель миссии - изучение возможных совместных проектов с РФ на этих территориях.

"Выйти в море на судне оказалось невозможным из-за шквальных ветров", - сказал представитель министерства. Непогода, по его словам, вызвана прохождением тайфуна "Трами" над основной территорией Японии в воскресенье и понедельник. Он прекратил свое существование в районе Курильских островов, однако там продолжается шторм.

По словам представителя министерства, выезд делегации на острова, возможно, состоится во вторник. В состав бизнес-миссии во главе с советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой входят, в частности, представители японских ведомств, занимающихся сельским хозяйством, экономическими и транспортными проектами, туризмом, сотрудники администрации самого северного японского острова Хоккайдо, ряда крупных компаний.

Как сообщили в МИД, в ходе нынешней поездки основное внимание предполагалось уделить проектам в области морского и сельского хозяйства, туризма, энергетики и экологии. Эта японская миссия на южную часть Курил - уже третья. Она должна была состояться еще в середине августа, но поездку тогда пришлось отменить из-за непогоды.