РСТ: новый визовый режим Японии для групп туристов из РФ повысит турпоток минимум на 10%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Введение Японией с 1 октября облегченного визового режима в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам, приведет к росту туропотока в Японию более чем на 10%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Основная масса туристов в Японию едет именно группами, потому что они в комплексе включают в себя не только перелеты и размещения, но и богатую экскурсионную программу. После смягчения визовых требований можно ожидать роста спроса на групповые туры в Японию. Как правило, либерализация визовых формальностей приводит к росту турпотока от 10 до 30%. Думаю, что более 10% будет, тем более, что есть прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал он.

По его словам, выездной турпоток в этом году по ряду направлений вырос. Также Барзыкин ожидает роста турпотока и в следующем году. "Турпоток как групповой, так и одиночный вырастут в 2019 году на 10% и более", - отметит эксперт.

Для россиян - владельцев обычных загранпаспортов, которые приобрели пакетный тур в Японию в составе группы через туристическую компанию, ведущую свою деятельность на территории РФ, вводится новый тип визы. Срок ее действия составляет максимум 30 дней, но для ее получения необходима будет только визовая анкета и загранпаспорт. Ранее туристы из России должны были представлять и другие документы, в первую очередь, подтверждающие финансовую состоятельность.