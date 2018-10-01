РБК: россиян могут подключить к новой накопительной пенсионной системе без их согласия

По информации издания, избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Однако, по информации одного из источников РБК, граждан обязаны будут проинформировать о подключении к ИПК. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к новой системе будет основываться на 158 статье ГК РФ "Форма сделок", согласно третьему пункту которой молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

"Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе - в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР "Внешэкономбанк", - сказал один из источников РБК.

В пресс-службе Банка России изданию отметили, что законопроект об ИПК находится на стадии подготовки, поэтому комментарии преждевременны.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщал, что финальная встреча ЦБ РФ и Минфина с ВЭБ по поводу формата участия в ИПК "молчунов" пройдет 24 сентября. По его словам, базовое решение об участии "молчунов" в ИПК уже было принято, а на встрече планировалось обсуждение статуса этих счетов.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.