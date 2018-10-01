Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 0,7%, до 104,5 млн тонн

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,7% и составила 104,5 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за отчетный период увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 2,9% и достиг 209,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это время также возрос - на 2,8%, до 266,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2018 года, по оперативным данным, достигла 962,3 млн тонн, что на 2,7% больше, чем за девять месяцев предыдущего года.

Железными дорогами погружено каменного угля - 276,3 млн тонн (рост на 5,1% к январю - сентябрю 2017 года), кокса - 8,2 млн тонн (-2,3%), нефти и нефтепродуктов - 175,9 млн тонн (+0,4%), железной и марганцевой руды - 86,5 млн тонн (+5%), черных металлов - 58,8 млн тонн (+9,9%), лома черных металлов - 11,6 млн тонн (+1,3%), химических и минеральных удобрений - 44,2 млн тонн (+4%), цемента - 19,7 млн тонн (-7,2%), лесных грузов - 34,7 млн тонн (+4%), зерна - 20 млн тонн (+36,9%), строительных грузов - 95,7 млн тонн (-6,1%), цветной руды и серного сырья - 15,2 млн тонн (-0,5%), химикатов и соды - 19,8 млн тонн (+2,3%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 26,5 млн тонн (-3,2%).

Грузооборот с начала 2018 года составил 1,9284 трлн тарифных тонно-км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 2,4536 трлн тонно-км (+4,2%).