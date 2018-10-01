Почти 2,8 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Почти 2,8 млн автомобилистов воспользовались Крымским мостом с момента его открытия 16 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства (заказчик строительства моста).

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"В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 2,772 млн автомобилистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в сентябре по мосту проехали свыше 484,3 тыс. транспортных средства в обе стороны. "В сентябре преобладало таманское направление: из Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей", - уточняется в материале.

Среднесуточная интенсивность движения в сентябре составила более 16 тыс. транспортных средств, что на 40% ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в первый летний месяц (в июне он составлял 15,2 тыс. автомобилей). "Снижение интенсивности движения обусловлено завершением курортного сезона", - пояснили в пресс-службе.

1 октября в 00:00 мск были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств весом свыше 3,5 тонн, действовавшие на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. Эти ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на автоподходах к Крымскому мосту и с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября было запрещено. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.