S&P Global Platts представит прогноз развития мировой энергетики на РЭН-2018

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент S&P Global Platts Мартин Френкель представит обновленный прогноз развития мировых энергетических рынков до 2040 года во время сессии S&P Global Platts, которая состоится 3 октября в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя " (РЭН). Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

"S&P Global Platts имеет богатый опыт оценки стоимости глобальных эталонных сортов сырьевых товаров и является ведущим провайдером аналитической информации о кратко-, средне- и долгосрочных трендах на энергетических рынках. Аналитическое подразделение компании, S&P Global Platts Analytics, предоставляет уникальные данные в отношении основных принципов спроса и предложения, дающие клиентам глубокое понимание рыночных тенденций и рисков. Оценка фундаментальных рыночных факторов подкрепляется глубоким экспертным знанием геополитических, макроэкономических и технических вопросов", - подчеркнул Френкель.

В презентации S&P Global Platts будет представлен анализ текущих процессов и событий, которые будут влиять на энергетические рынки в ближайшие годы, рассмотрен ряд прогнозов и тенденций. В частности, одной из тем станет ожидаемая реакция глобального рынка углеводородов на падение экспорта иранской нефти из-за санкций в краткосрочной перспективе.

S&P Global Platts также рассмотрит основные вызовы для судоходных компаний и нефтеперерабатывающих заводов, связанных с соблюдением требований Международной морской организации по снижению содержания серы в бункерном топливе, начиная с 2020 года.

Еще одной темой станет долгосрочная тенденция развития электротранспорта. Как отмечают эксперты S&P Global Platts, электрокары будут занимать все большую долю в общем числе продаваемых новых автомобилей, чему способствуют совершенствование технологий и правительственные стимулы.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Цель мероприятия - обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.