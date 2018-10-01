Danske Bank назначил нового временного директора

ТАСС, 1 октября. Член совета директоров Danske Bank Йеспер Нильсен стал временным генеральным директором финансового учреждения. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе банка.

"Совет директоров Danske Bank назначил члена совета и главу Banking DK временным генеральным директором до назначения постоянного генерального директора вместо Томаса Боргена, объявившего 19 сентября 2018 года совету о своем желании уйти в отставку", - говорится в заявлении банка.

Ранее в сентябре глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Новый глава компании будет выполнять свои обязанности до назначения постоянного CEO. Нильсен не является претендентом на эту позицию, уточняется в сообщении банка.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. При этом газета Financial Times сообщала, что незаконные транзакции совершались и ранее: так, по информации, которую она привела со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, объем переведенных таким образом денег через отделение лишь за один 2013 год составил $30 млрд.

Внутреннее расследование, проводимое банком, затронуло транзакции на сумму $150 млрд, уточняет The Wall Street Journal.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с многочисленными филиалами в странах региона и более чем 5 млн клиентов.