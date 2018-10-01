Путин поздравил РЖД с 15-летием

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 15-летием со дня создания. Глава государства отметил, что компания динамично наращивает свой потенциал. Телеграмма размещена в понедельник на сайте Кремля.

"Все прошедшие годы компания динамично наращивала свой потенциал. А главное - сохранила мощный кадровый ресурс и замечательные трудовые традиции, которыми всегда славилась отечественная железнодорожная отрасль", - говорится в сообщении.

Путин добавил, что компания может гордиться достигнутыми результатами. "Успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, обновляются вокзалы, станции, совершенствуются пассажирские сервисы. Активно развивается высокоскоростное движение, второе рождение получило Московское центральное кольцо", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил значимый вклад РЖД "в подготовку и проведение таких масштабных спортивных мероприятий, как Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу", а также выразил уверенность в том, что компания и дальше будет успешно решать поставленные задачи.

ОАО "Российские железные дороги" - основной владелец и оператор российской железнодорожной инфраструктуры.

ОАО "РЖД" было учреждено 18 сентября 2003 года согласно постановлению правительства России. Создание компании стало итогом первого этапа реформы отечественного железнодорожного транспорта, которая началась в 2001 году. ОАО "РЖД" начало работу 1 октября 2003 года, ему были переданы хозяйственные функции упраздненного Министерства путей сообщения РФ.