ЦБ выдал Внешфинбанку универсальную лицензию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 октября выдал универсальную лицензию коммерческому банку Внешфинбанк в связи с расширением деятельности кредитной организации. Это следует из материалов регулятора.

"Банк России информирует о том, что обществу с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования "ООО КБ "Внешфинбанк" выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 1 октября 2018 года №3173 в связи с расширением деятельности", - отмечается в сообщении.

Внешфинбанк - небольшой по размеру активов региональный банк из Краснодара, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Основными источниками фондирования выступают средства физических лиц и собственный капитал.

С 2018 года ЦБ РФ вводит пропорциональное регулирование банковского сектора. В частности, предусматривается создание двухуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей).

Банки с универсальной лицензией смогут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований. К кредитным организациям с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, они не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.