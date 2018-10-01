Казахстан урегулировал спор с акционерами Карачаганака

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана урегулировало спор с консорциумом разработчиков газоконденсатного месторождения Карачаганак. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы министерства энергетики Казахстана Нурлыбек Женисбек.

"Сегодня правительство Республики Казахстан в лице министерства энергетики, министерства финансов и полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Eni, Shell, Сhevron, "Лукойл" и "КазМунайГаз" достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по индексу объективности. Стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования", - информировал Женисбек.

Он напомнил, что между Казахстаном и консорциумом акционеров существовали разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции. В этой связи, в соответствии с условиями окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) Карачаганакского проекта, республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав.

"Для закрепления договоренностей стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования: консорциум выплатит республике денежную компенсацию в размере $1,111 млрд; будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года (при цене на нефть $80 за баррель); консорциум предоставит республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере $1 млрд, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около $200 млн", - пояснил руководитель пресс-службы.

Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составит для Казахстана свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд.

Карачаганакский проект (в Западно-Казахстанской области республики) реализуется в рамках окончательного соглашения о разделе продукции, заключенного между правительством Казахстана, альянсом иностранных компаний в лице British Gas/Shell (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и национальной компанией "КазМунайГаз" (10%).