Международная машиностроительная ярмарка с участием РФ открылась в Чехии

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Международная машиностроительная ярмарка с участием компаний и предприятий из России открылась в понедельник в городе Брно. Она уже в 60 раз проходит в этом городе на юго-востоке Чехии, сообщил ТАСС представитель ее дирекции Давид Ваничек.

"Это одна из крупнейших машиностроительных выставок в Евросоюзе, - сказал он. - В год 100-летия образования Чехословакии (1918 год) главным партнером ярмарки, которая завершит работу в пятницу, стала Словакия".

Кроме того, крупные экспозиции в Брно представили Германия, Австрия, Китай и Италия. На площади 45 тыс. кв. м более чем 1650 ведущих мировых компаний в области машиностроения из 32 стран демонстрируют свои новые разработки.

"В Брно для знакомства с ярмаркой прибыли высшие чешские руководители. Почетным иностранным гостем стал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Вместе с председателем правительства Чехии Андреем Бабишем он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к ее открытию", - указал Ваничек.

Российское участие в ярмарке

"Россию на ярмарке уже во второй раз представляет экспозиция "Российского экспортного центра", среди экспонентов которой такие крупные предприятия, как Южноуральский весовой завод из Башкирии, Калужский завод металлоконструкций и Елецкая внешнеторговая компания из Липецкой области. В Брно созданы выставочные экспозиции крупнейших российских госкорпораций - "Росатома" и "Ростеха", - сообщил ТАСС торговый представитель РФ в республике Сергей Ступарь.

На стенде "Ростеха" представлены, в частности, Объединенная двигательная корпорация и акционерное общество "Швабе". В экспозиции "Росатома" разместились материалы корпорации "ТВЭЛ" и акционерного общества "Атомстройэкспорт".

В ярмарке принимают участие делегации из девяти регионов России: Москвы, Республики Башкортостан и Удмуртии, а также Калужской, Челябинской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской и Ульяновской областей. Торгпредство РФ в Чехии совместно с Торгово-промышленной палатой республики по СНГ проведет во вторник "Бизнес-день России". Он пройдет в форме конференции, в ходе которой российские регионы и компании смогут презентовать свою продукцию и возможности чешским партнерам.

Чехия, как отметил торгпред, входит в число основных торговых партнеров России и занимает по итогам первого полугодия текущего года 11 место по объему товарооборота среди стран Евросоюза.