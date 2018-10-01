Нацбанк Белоруссии и ЦБ РФ будут сотрудничать в предотвращении компьютерных атак

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии и Банк России заключили соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Нацбанка Белоруссии по итогам заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, состоявшегося 29 сентября в Грозном.

Подписи под документом поставили руководители Национального банка Белоруссии Павел Каллаур и Банка России Эльвира Набиуллина.

"Соглашение определяет основные формы и порядок двустороннего взаимодействия по вопросам предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак и направлено на повышение уровня информационной безопасности центральных банков Беларуси и России", - проинформировали в Нацбанке.

Там отметили, что более подробно эти вопросы будут изложены в Программе организации и развития взаимодействия по вопросам противодействия компьютерным атакам, направленным на объекты кредитно-финансовой сферы, и противодействия мошенничеству с использованием электронных платежных средств, которую в настоящее время разрабатывают специалисты центральных банков двух стран. На встрече члены Межбанковского валютного совета обсудили ход разработки проекта этой программы и согласовали дальнейшие действия по подготовке документа.

Кроме того, участники заседания Межбанковского валютного совета обменялись информацией о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России в 2018 году, важнейших параметрах Основных направлений денежно-кредитной политики Белоруссии и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики России на 2019 год.

"Стороны обсудили меры по совершенствованию валютного законодательства и дедолларизации экономик двух стран, а также текущее состояние и планируемые реформы института кредитных историй в Беларуси и России", - сообщили в Нацбанке.

Межбанковский валютный совет создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.