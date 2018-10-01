Медведев: искусственный интеллект и интернет вещей меняют нашу жизнь

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям второго Всемирного цифрового саммита IoT World Russia Summit, который проходит в Татарстане с 1 по 2 октября. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Цифровизация, искусственный интеллект, интернет вещей - эти новейшие технологии меняют нашу жизнь, открывают новые возможности для современного развития экономики, создания новых бизнес-моделей, информационных продуктов и сервисов", - говорится в приветствии. Премьер отметил, что такие технологии позволяют ускорить производственный процесс, повысить эффективность и своевременность управленческих решений, качество товаров и услуг, способствуют успешному развитию бизнеса и реализации инновационных проектов.

Медведев пожелал участникам саммита плодотворной работы и выразил уверенность, что в результате профессиональной и результативной дискуссии удастся установить новые деловые контакты, а идеи участников будут применены на практике и помогут осуществить интересные проекты.

Всемирный цифровой саммит IoT World Russia Summit, посвященный технологиям интернета вещей, пройдет в Казани 1-2 октября. Участники саммита, среди прочего, обсудят развитие "умных городов", искусственного интеллекта, "умное сельское хозяйство" и технологии блокчейн. В мероприятии примут участие спикеры из Бельгии, Индии, Испании, Малайзии, США и России.