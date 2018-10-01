Аксенов: открытие Крымского моста для фур облегчит доставку грузов на полуостров

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Водители грузовиков, которые первыми проехали в понедельник по мосту, признались, что впервые едут в Крым "без нервов", не опасаясь за погоду. Ранее фуры использовали Керченскую паромную переправу, работа которой зависит о силы ветра в проливе.

Аксенов также отметил, что пока не ожидает ощутимого снижения цен на продукты питания в регионе. По его мнению, ситуацию изменит запуск железной дороги через Керченский пролив.

"Надеемся, что [с открытием моста для фур] будет легче и комфортнее работать тем, кто занимается поставкой сюда грузов", - сказал он, добавив, что объемы поставок грузов в Крым не изменятся. "Объем грузопотока не уменьшится. Количество поступающих грузов не изменится", - добавил глав Крыма.

"Дорога - замечательная, мост - просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас - настоящий праздник", - сказал водитель Дмитрий Алексеев, которого цитируют в информационном центре "Крымский мост".

Еще один водитель Сергей Грачев рассказал, что "в прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса". "Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", - заявил он.

По мнению руководителя крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, теперь водители фур "будут счастливы" ездить в Крым. "Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год", - рассказал эксперт.