Аксенов: открытие Крымского моста для фур облегчит доставку грузов на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Открытие Крымского моста для движения грузовиков массой свыше 3,5 тонны упростит доставку грузов на полуостров, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Надеемся, что [с открытием моста для фур] будет легче и комфортнее работать тем, кто занимается поставкой сюда грузов", - сказал он, добавив, что объемы поставок грузов в Крым не изменятся. "Объем грузопотока не уменьшится. Количество поступающих грузов не изменится", - добавил глав Крыма.
Аксенов также отметил, что пока не ожидает ощутимого снижения цен на продукты питания в регионе. По его мнению, ситуацию изменит запуск железной дороги через Керченский пролив.
"Думаю, что падения цен будет… Глобально изменения в ценовой политики все равно произойдут после открытия железнодорожной части Крымского моста, поскольку железная дорогая - самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает доставку грузов", - пояснил Аксенов.
За полчаса до материка
Водители грузовиков, которые первыми проехали в понедельник по мосту, признались, что впервые едут в Крым "без нервов", не опасаясь за погоду. Ранее фуры использовали Керченскую паромную переправу, работа которой зависит о силы ветра в проливе.
- Почти 2,8 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия
- Открылось движение грузовиков по Крымскому мосту. По нему уже проехало более 700 фур
- Дума дала полномочия Росгвардии обеспечивать безопасность акватории вокруг Крымского моста
- В случае ЧП на Крымском мосту будут привлечены пожарные поезда Новороссийска и Анапы
"Дорога - замечательная, мост - просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас - настоящий праздник", - сказал водитель Дмитрий Алексеев, которого цитируют в информационном центре "Крымский мост".
Еще один водитель Сергей Грачев рассказал, что "в прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса". "Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", - заявил он.
По мнению руководителя крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, теперь водители фур "будут счастливы" ездить в Крым. "Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год", - рассказал эксперт.