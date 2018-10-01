Министр финансов Британии заявил, что экономика страны выдержит отсутствие сделки с ЕС

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд считает, что британская экономика выдержит отсутствие сделки с ЕС по теме Brexit. Такое мнение он высказал в понедельник в интервью телеканалу Sky News из Бирмингема, где проходит съезд правящей Консервативной партии.

"Конечно, мы обязаны готовиться к варианту отсутствия сделки, никогда не стоит начинать переговоры, если вы не готовы отклонить их результаты", - сказал министр. При этом Хаммонд признал, что такой вариант развития "не был бы хорошим итогом".

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик из-за того, что ЕС отказался принять британские предложения. Так, Брюссель отверг так называемый План Черекс, получивший название в честь загородной резиденции премьера, в котором он был согласован. Он подразумевал довольно мягкий вариант "развода" при том, что Лондон фактически скопирует все нормы регулирующих органов Евросоюза после официальной даты Brexit, 29 марта 2019 года.

Хаммонд указал на несостоятельность предложения евроскептиков от Консервативной партии, предложивших взять за модель будущих отношений с Брюсселем "канадский вариант" - то есть заключить с ЕС всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. "Это нельзя назвать предложением, ЕС с самого начала ясно предупредила, что она не будет вести переговоры о широкой зоне свободной торговли с Великобританией", - сказал глава минфина.

Предложения Бориса Джонсона

При этом Хаммонд подверг критике одного из главных евроскептиков в правящей партии, бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, заметив, что одними громкими заявлениями делу не поможешь.

"Конечно, Борис - крупная личность и этого никто не отрицает, но работа в правительстве - это процесс, который требует внимания к деталям, доведения дела до конца и большого объема напряженной работы. Речь тут не идет о громких словах и больших объявлениях, а о том, чтобы сделать работу", - отметил министр. Эти слова стали ответом Хаммонда на заявление Джонсона, который в воскресенье со страниц газеты The Sunday Times назвал "совершенно абсурдной" идею премьер-министра Терезы Мэй о сборе Великобританией и ЕС пошлин за товары от имени друг друга после Brexit. Такое предложение прописано в Плане Чекерс.