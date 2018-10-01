"Русал" отрицает причастность к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива ночью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Русал" не имеет отношения к инициативе Минпромторга о разрешении продажи пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках, говорится в сообщении компании.
Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект ведомства сообщило, что Минпромторг предложил разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевых банках, произведенных в странах Евразийского экономического союза, по ночам, а также в нестационарных торговых объектах для поддержки единственного производителя алюминия в России - компании "Русал" Олега Дерипаски, находящейся под санкциями США. "Русал" является поставщиком сырья для компании Ball, которой принадлежат три российских завода, производящие пивные банки, пояснял "Коммерсантъ".
"Компания "Русал" не имеет никакого отношения к описываемой в публикации издания "Коммерсантъ" инициативе. В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть "Русал", даже там, где описываемая ситуация является абсурдной, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла", - отмечается в сообщении "Русала".
Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время, действует в России с 2013 года.
"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия. В апреле США ввели санкции в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний - это "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Санкции запрещают вести бизнес с этими компаниями, резиденты США должны избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.