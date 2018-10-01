Объем перевозок в Крым по "единому" билету в курортном сезоне 2018 года вырос на 20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция (ЕТД) в курортном сезоне 2018 года - с 30 апреля по 30 сентября - перевезла по "единому" билету в Крым и обратно около 450 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции, которая является оператором таких перевозок.
"Поездками по "единому" билету в 2018 году [в Крым] воспользовалось на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года [около 450 тыс. человек]", - говорится в сообщении. Уточняется, что по "единому" билету в Крым путешествовало 244,98 тыс. пассажиров, и 205,68 тыс. - из Крыма.
Перевозки по "единому билету" в 2018 году осуществлялись в Ялту, Керчь, Феодосию, Судак, Симферополь, Евпаторию и Севастополь и в обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.
Впервые система доставки пассажиров на полуостров по "единому билету" начала действовать 1 мая 2014 года. Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает Федеральная пассажирская компания. Оператором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта - автомобильного и водного - является АНО "Единая транспортная дирекция".
"С начала действия "единого" билета за пять курортных сезонов возможностью путешествовать таким способом воспользовались 1 млн 970 тысяч 387 пассажиров", - добавили в дирекции.
В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток вырастет как минимум до 6 млн человек благодаря открытию Крымского моста и хорошей погоде.