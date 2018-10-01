"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам почти 345 млн рублей за билеты

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", прекратившая полеты 31 мая, выплатила пассажирам почти 345 млн рублей за неиспользованные билеты, сообщается в понедельник на сайте перевозчика.

"По состоянию на 28 сентября 2018 года произведен возврат на общую сумму 344,9 млн рублей за 50934 билета пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года. За неделю выплачено более 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Авиакомпания выплатила уже большую часть денежных средств за неиспользованные билеты. Всего задолженность перед пассажирами составляла 451 млн рублей.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании.